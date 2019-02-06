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Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити

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Як перевірити надійність паролів - фото 1
Як перевірити надійність паролів

Компанія Google випустила безкоштовне розширення для браузера Chrome, яке допомагає перевірити паролі на надійність. Розповідаємо, як встановити та як це працює.

Google презентувала нове безплатне розширення під назвою Password Checkup, яке повідомляє користувачам, чи насправді надійні їхні паролі. Корисний додаток працює у браузері Chrome і його можна завантажити у веб-магазині chrome (ввести в Google або ж перейти у браузері через "Інші інструменти").

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Розширення проводить перевірку паролів через бази даних 4 мільярдів комбінацій, які відомі інтернет-зловмисникам. Якщо ж ваш таємний код виявився небезпечним, то при вході в браузер з'явиться сповіщення про це.

Як запевняють у компанії Google, додаток не збирає інформацію про профілі та паролі користувача, однак "надсилає анонімну інформацію про те, які домени небезпечні і чи справді паролі змінюються після сповіщень про ризики".

Google допоможе перевірити безпеку паролів: як це зробити - фото 305885

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Джерело: tjournal
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