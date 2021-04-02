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У Google Maps з'явиться навігація у ТРЦ, аеропортах та в інших приміщеннях
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Google анонсувала нові функції для Google Maps. Компанія зробить доступною навігацію всередині аеропортів, вокзалів, торгових центрів та інших закладів за допомогою доповненої реальності.
Користувачі зможуть вказати, куди їм потрібно йти, і відкрити камеру в додатку Google Maps. Сервіс покаже маршрут за допомогою стрілок і значків. Поки ця функція працює тільки на відкритому повітрі, але в Google Maps вже є схеми будівель – їх повинні додати власники закладів за бажанням, повідомляють у блозі компанії.
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Функція вже доступна в декількох торгових центрах в США, а в найближчі місяці її запустять в Цюріху і Токіо, а потім й в інших містах, додала компанія, але деталі не повідомила.
Google також планує запустити "екологічні" маршрути – вони повинні допомогти знизити витрату палива. Якщо користувач може дістатися до місця призначення по звичайній дорозі за той же час, що й по екологічній, карти за замовчуванням виберуть маршрут з найменшим вуглецевим слідом. Але в налаштуваннях це можна буде змінити.
Функцію запустять для користувачів Android і iOS в США до кінця 2021 року. Невідомо, коли маршрути з'являться у користувачів з інших країн.
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