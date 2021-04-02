У Google Maps з'явиться навігація у ТРЦ, аеропортах та в інших приміщеннях

Google анонсувала нові функції для Google Maps. Компанія зробить доступною навігацію всередині аеропортів, вокзалів, торгових центрів та інших закладів за допомогою доповненої реальності.

Користувачі зможуть вказати, куди їм потрібно йти, і відкрити камеру в додатку Google Maps. Сервіс покаже маршрут за допомогою стрілок і значків. Поки ця функція працює тільки на відкритому повітрі, але в Google Maps вже є схеми будівель – їх повинні додати власники закладів за бажанням, повідомляють у блозі компанії.

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Функція вже доступна в декількох торгових центрах в США, а в найближчі місяці її запустять в Цюріху і Токіо, а потім й в інших містах, додала компанія, але деталі не повідомила.

Google також планує запустити "екологічні" маршрути – вони повинні допомогти знизити витрату палива. Якщо користувач може дістатися до місця призначення по звичайній дорозі за той же час, що й по екологічній, карти за замовчуванням виберуть маршрут з найменшим вуглецевим слідом. Але в налаштуваннях це можна буде змінити.

Функцію запустять для користувачів Android і iOS в США до кінця 2021 року. Невідомо, коли маршрути з'являться у користувачів з інших країн.

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