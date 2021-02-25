Режим пенсіонера: Google розробила корисну фішку для власників смарт-телевізорів

Не секрет, що літнім людям і недосвідченим користувачам буває складно впоратися з "розумною" технікою. З чуток, незабаром користуватися смарт-телевізорами їм стане простіше.

Згідно зі звітом інсайдерів, нова функція платформи Google TV дозволить швидко перетворити смарт-пристрій на класичний телевізор без "зайвих" елементів інтерфейсу.

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Ідея, яку переслідує Google, полягає у можливості кастомізації телевізора під свої потреби. Так, при первинному налаштуванні користувач отримає можливість вибрати "базовий" режим роботи. У ньому збережеться можливість під'єднувати зовнішні джерела сигналу та переглядати ефірні канали, а доступ до функцій Smart TV і голосового помічника буде закритий. При цьому нова опція не буде прив'язана до версії ОС – рішення про її впровадження прийматимуть самі виробники електроніки.

Якщо виникне бажання, повернутися до стандартних налаштувань можна буде в будь-який момент через меню спрощеного режиму. За словами інсайдерів з посиланням на представників Google, подібна функція була розроблена, в тому числі на перспективу. Згодом навіть флагманські моделі телевізорів застаріють, і перевівши їх у такий режим, користувач зможе і далі використовувати телевізор як простий дисплей, від'єднавши смарт-функції.

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