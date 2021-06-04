У Google Maps позначатимуть заклади з гендерно-нейтральними туалетами

На честь місяця прайду компанія Google анонсувала нововведення в своїх Картах. Тепер сервіс буде позначати заклади з гендерно-нейтральними туалетами.

Як пише Engadget, нову функцію у Google Maps запустили для людей, які не ототожнюють себе з чоловічим чи жіночим родом – наприклад, трансгендерним і небінарним персонам. Наявність інклюзивного санвузла вказуватимуть власники закладів або їхні гості.

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Щоб побачити нове маркування, потрібно вибрати заклад на карті і перейти в пункт "Опис" (крайній праворуч). Як відзначають в компанії, нова функція дозволить членам ЛГБТК-спільноти відчувати себе безпечніше в місті.

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