У Google Chrome з'явилася нова функція: можна створювати посилання на виділений текст

Розробники Google Chrome представили кілька нових функцій. З оновленнями додали спосіб звернути увагу людей на певний фрагмент тексту зі статті або блогу.

Тепер ви можете створити спеціальне посилання, перейшовши по котрому виділяється певний фрагмент тексту. Так одержувачу стає очевидно, на що варто звернути увагу у першу чергу.

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Поки нововведення доступно не всім користувачам. Щоб ним скористатися, потрібно зайти на сторінку, виділити текст, на який хочеться створити посилання, клікнути правою кнопкою миші і вибрати "copy link to highlight". В кінці URL з'явиться знак "#". Цим посиланням можна поділитися з друзями, і вони перейдуть на певний фрагмент сторінки.

Link to Text Fragment було створено як розширення браузера у 2020 році, проте тепер цю функцію додають в сам Chrome.

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