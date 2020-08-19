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У Google Maps додали масштабне оновлення, яке дозволяє бачити ландшафт місцевості

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У Google Maps додали масштабне оновлення - фото 1
У Google Maps додали масштабне оновлення / galka

Компанія Google представила оновлення своїх електронних карт Maps. Тепер сервіс буде точніше виділяти ліси, пустелі, річки і гори. Функція повинна допомогти мандрівниками і туристам. Починаючи з поточного тижня користувачі по всьому світу зможуть випробувати нову функцію сервісу.

Представники Google повідомили про чергове оновлення й представили покращену оцифровку супутникових знімків різних куточків Землі. Оновлення дозволить користувачам точніше ідентифікувати ліси, пустелі, річки і гори завдяки новій колірній схемі. Густі ліси, наприклад, тепер будуть виділяти в Google Картах темнішими відтінками зеленого, а відкриту місцевість – світлими тонами.

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У Google Maps додали масштабне оновлення, яке дозволяє бачити ландшафт місцевості - фото 420889

У компанії заявили, що нове відображення ландшафту буде працювати автоматично, коли користувачі зменшать масштаб на картах.

Що стосується змін у відображенні міської інфраструктури на картах Google – розробники незабаром повинні представити інструмент для розрахунку точної форми і ширини дороги в масштабі. Також повинна з'явитися інформація про тротуари, пішохідні переходи і острівці безпеки на міських вулицях із жвавим рухом.

В першу чергу це оновлення буде доступне для жителів Лондона, Нью-Йорка і Сан-Франциско, після чого функція повинна поширитися і на інші міста.

У Google Maps додали масштабне оновлення, яке дозволяє бачити ландшафт місцевості - фото 420888

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Джерело: engadget
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