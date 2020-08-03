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У Chrome з'явилося розширення, яке показує, чому користувач бачить конкретну рекламу

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У Chrome з'явилося розширення, яке показує, чому користувач бачить конкретну рекламу - фото 1

Google випустила розширення Ads Transparency Spotlight для браузера Chrome, яке показує, скільки рекламних оголошень завантажується на сторінці, які компанії її виставляють і на підставі яких призначених для користувача даних вона показується.

Компанія вказала, що випустила розширення, щоб користувачам було простіше розуміти, чому їм показують конкретну рекламу. Раніше Google показував інформацію тільки про свої реклами через функцію "Why this ad".

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У Chrome з'явилося розширення, яке показує, чому користувач бачить конкретну рекламу - фото 418872

Розширення працює на основі нового API "Ad Disclosure Schema", яке дозволяє рекламодавцям розкривати інформацію про те, як працюють їхні рекламні оголошення. В Google сподіваються, що інші компанії приєднаються до системи в майбутньому.

Згідно з мануалом, розширення показує наступну інформацію:

  • Дані про те, скільки рекламних оголошень розташовані на сторінці;
  • Список рекламодавців або провайдерів, відповідальних за розміщення оголошення;
  • Причини, чому показується оголошення конкретного користувача – його вік, стать, заходи на сайт рекламодавця, місце розташування, теми, пов'язані з сайтами, які він відвідував.

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Джерело: chrome.google
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