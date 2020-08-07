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Google випустила фінальну версію Android 11: у ній з'явився котик

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В Android 11 виявили нову милу пасхалку - фото 1
В Android 11 виявили нову милу пасхалку

Компанія Google випустила третю бета-версію операційної системи Android 11. Як очікується, Android 11 Beta 3 стане останньою бета-версією перед стабільним релізом.

У третій бета-версії Android 11 уперше з'явилася фірмова "пасхалка".

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Google випустила фінальну версію Android 11: у ній з'явився котик - фото 419658

Якщо зайти в налаштуваннях у розділ "Про телефон" і натиснути кілька разів на "Версію Android", то з'явиться логотип Android 11. Якщо після цього потягнути точку "диска набору номера" за годинниковою стрілкою, на зовнішній стороні лого з'явиться помаранчева цифра 11. При першому доступі до лого внизу екрану можна буде помітити невелике емодзі кота. Це активує додаткову "пасхалку".

Google випустила фінальну версію Android 11: у ній з'явився котик - фото 419657

Утримавши кнопку увімкнення смартфона можна отримати доступ до панелі керування пристроями розумного будинку. В меню налаштування цієї панелі є пункт Add controls (додати елементи управління), а там – See other apps (Подивитися інші додатки), де тепер видається новий пункт – Cat Controls (управління котом) з трьома елементами управління для води, їжі та іграшки, їх потрібно активувати. Після цього в сповіщеннях смартфона буде з'являтися котик.

Стабільний реліз Android 11 очікується 8 вересня.

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Джерело: androidauthority
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