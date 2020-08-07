Google випустила фінальну версію Android 11: у ній з'явився котик

Компанія Google випустила третю бета-версію операційної системи Android 11. Як очікується, Android 11 Beta 3 стане останньою бета-версією перед стабільним релізом.

У третій бета-версії Android 11 уперше з'явилася фірмова "пасхалка".

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Якщо зайти в налаштуваннях у розділ "Про телефон" і натиснути кілька разів на "Версію Android", то з'явиться логотип Android 11. Якщо після цього потягнути точку "диска набору номера" за годинниковою стрілкою, на зовнішній стороні лого з'явиться помаранчева цифра 11. При першому доступі до лого внизу екрану можна буде помітити невелике емодзі кота. Це активує додаткову "пасхалку".

Утримавши кнопку увімкнення смартфона можна отримати доступ до панелі керування пристроями розумного будинку. В меню налаштування цієї панелі є пункт Add controls (додати елементи управління), а там – See other apps (Подивитися інші додатки), де тепер видається новий пункт – Cat Controls (управління котом) з трьома елементами управління для води, їжі та іграшки, їх потрібно активувати. Після цього в сповіщеннях смартфона буде з'являтися котик.

Стабільний реліз Android 11 очікується 8 вересня.

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