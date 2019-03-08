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У Google Chrome з'явиться дуже корисна функція
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Компанія Google оголосила про створення нової функції для мобільної версії фірмового браузера Chrome, яка дозволяє практично моментально завантажувати сторінки й економити трафік. Для цього пошуковий гігант розробив спеціальну технологію повного кешування.
Нова функція для мобільної версії Chrome отримала назву bfcache, що розшифровується як back/forward cache. Її суть полягає в кешуванні цілої сторінки, включаючи код JavaScript.
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Важливо відзначити, що елементи JavaScript не працюють у фоновому режимі, а зберігаються у швидкому доступі, запобігаючи тим самим можливість зловмисникам красти особисті дані користувачів або встановлювати на їх влаштування шкідливі програми.
Завдяки повному кешуванню раніше відкриті сторінки відкриваються моментально без додаткового завантаження.
На відео нижче продемонстрована різниця в роботі з цією функцією і без неї:
За запевненням Google, 19% відвіданих сайтів на мобільних пристроях раніше вже відкривалися. На персональних комп'ютерах цей показник становить близько 10%. Таким чином, часто відвідувані сторінки будуть завантажуватися моментально, не споживаючи додатковий трафік.
За словами розробників Chrome, протягом 2019 року ці фірми планують тестувати функцію bfcache, а в браузер вона буде вбудована тільки у 2020.
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