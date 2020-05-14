У Google Chrome з'явилась функція групування вкладок: тепер буде порядок

Вкладки в Google Chrome можна сортувати за кольором

Десятки відкритих у браузері вкладок іноді необхідні як для роботи, так і повсякденного веб-серфінгу, але орієнтуватися в них часом стає важко. Нова версія Google Chrome, за заявою розробників, виправить ситуацію.

Компанія вже приступила до тестування корисного інструменту для оптимізації інтернет-дозвілля.

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Першим нововведенням стане маркування вкладок. В актуальній бета-версії Google Chrome вже з'явилася функція забарвлення заголовків відкритих сторінок у різні кольори. Крім того, користувачі можуть задавати групам вкладок імена, об'єднуючи їх за тематикою, щоб легше перемикатися між роботою і розвагами, не плутаючись в заголовках.

Для створення груп достатньо натиснути правою кнопкою миші по вкладці і вибрати пункт меню "Додати вкладку в нову групу". Після цього залишиться лише поставити загальне ім'я для об'єднаних сторінок і вибрати колір, яким вони будуть виділені.

Наразі нововведення доступне лише в бета-версії браузера Chrome, але вже на наступному тижні з'явиться і в стабільному релізі для Windows, Mac і Linux.

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