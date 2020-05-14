Швидка зарядка "убиває" акумулятор: OPPO взялася спростувати поширений міф

Поява "заряджених" блоків живлення для смартфонів не раз ставала предметом інтернет-суперечок. Скептики заявляли, що за знижений час "дозаправки" доведеться розплачуватися життєвим циклом акумулятора. Спростувати це твердження узялися представники компанії OPPO.

Нещодавно мережею поповзли непідтверджені чутки: нібито при ідентичному терміні використання двох акумуляторів з однаковою місткістю зарядка потужністю 40 Вт призведе до його деградації зі 100% до 70%, у той час як 15-ватна зменшить корисну місткість лише на 10%.

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Відповіддю на таку заяву з боку OPPO і центру сертифікації TUV Rheinland стала публікація докладного звіту, в якому були наведені результати практичного тестування гаджетів.

У ролі "піддослідного" був обраний смартфон OPPO Ace 2, що підтримує блоки живлення потужністю до 65 Вт. Провівши 800 циклів зарядки, інженери компанії опублікували зведену таблицю випробувань. Результати вражають!

Як виявилося, при щоденній разовій зарядці гаджета через два роки використання місткість його акумулятора складе 91,1% від початкової, що ущент руйнує міф про шкоду технології для акумуляторів мобільних пристроїв.

Тож можете не боятися заряджати свій смартфон за допомогою потужнішого блочка. Ви і час зекономите, і нервові клітини будуть цілими ;)

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