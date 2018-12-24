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У Google Chrome виявили баг, що завантажує процесор на 100%

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Виявлено баг у Google Chrome - фото 1
Виявлено баг у Google Chrome / fayerwayer

Експерт з безпеки Жером Сегура (Jérôme Segura) розповів в Twitter про знайдену уразливість в браузері Google Chrome.

При наявності певного JavaScript-коду на шахрайській сторінці, браузер починає швидко витрачати ресурси процесора. Це призводить до його повного завантаження і появи "гальм" у роботі всього комп'ютера. Вийти з браузера через інтерфейс при цьому стає неможливим – необхідно деактивувати процес через "Диспетчер завдань" Windows.

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Для своїх дій шахрайський код використовує захоплення історії браузера (переходи між веб-сторінками через кнопки "Назад" і "Вперед"). Фахівці Google знають про шкідливе використання цієї функції і працюють над оновленням.

Водночас, на браузер Mozilla Firefox виявлений баг ніяк не впливає.

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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