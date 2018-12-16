Компанія з кіберзахисту опублікувала найпопулярніші паролі у 2018 році

Американська компанія SplashData Inc, яка займається кіберзахистом, опублікувала список найпопулярніших паролів у 2018 році.

Як повідомляється, SplashData проаналізувала понад 5 мільйонів паролів, які зливали у мережу. У списку, як і в останні 5 років, лідирує 123456, але в ньому є і несподівані новачки. У нього вперше потрапили 666666, donald і [email protected]#$%^&*.

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"Хакери домоглися великих успіхів, використовуючи імена знаменитостей, імена з поп-культури і спорту, а також прості клавіатурні поєднання для злому облікових записів в інтернеті, тому що вони знають, що багато людей використовують ці комбінації, які легко запам'ятовуються", – говорить СЕО компанії Морган Слейн.

Найпростіші паролі

Найпопулярніші паролі у 2018 році:

1. 123456 (без змін)

2. password (без змін)

3. 123456789 (піднявся на 3 пункти)

4. 12345678 (опустився на 1 пункт)

5. 12345 (без змін)

6. 111111 (новий)

7. 1234567 (піднявся на 3 пункт)

8. sunshine (новий)

9. qwerty (опустився на 5 пунктів)

10. iloveyou (без змін)

11. princess (новий)

12. admin (опустився на 1 пункт)

13. welcome (опустився на 1 пункт)

14. 666666 (новий)

15. abc123 (без змін)

16. football (опустився на 7 пунктів)

17. 123123 (без змін)

18. monkey (опустився на 5 пунктів)

19. 654321 (новий)

20.! @ # $% ^ & * (Новий)

21. charlie (новий)

22. aa123456 (новий)

23. donald (новий)

24. password1 (новий)

25. qwerty123 (новий)

Автори рейтингу складають його вже 7 років поспіль і сподіваються, що він змотивує читачів придумувати більш складні паролі і захищати свої персональні дані.

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