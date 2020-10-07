У Google Chrome додали нову функцію захисту: як працює новий менеджер паролів

З виходом оновлення браузера Chrome 86 розробники Google додали в його версії для ПК, Android і iOS нові функції безпеки. Серед доповнень доступні тепер захист паролів і безпечний серфінг в мережі.

Щодо Chrome для робочого столу – компанія активувала вбудований менеджер паролів, який буде автоматично шукати і попереджати користувачів про скомпрометовані реквізити входу на один із сайтів, де вони зареєстровані. Іншими словами, Google буде зберігати ваші дані входу на один з сервісів у зашифрованому вигляді і порівнювати їх зі списком відомих зламаних паролів та облікових записів. Якщо браузер знайде збіги – він автоматично перенаправить вас на сторінку зміни пароля.

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Користувачі Android, своєю чергою, зможуть випробувати нову функцію "Поліпшеного безпечного серфінгу», яка працює як онлайн-сканер вразливостей в режимі реального часу. Це доповнення має захищати користувачів від фішингових повідомлень, шкідливого програмного забезпечення і сайтів із підозрілою активністю. Функція також активується автоматично і буде перевіряти сайти на наявність вразливостей і аналізувати всі завантаження користувачів.

Користувачі Chrome на платформах iOS зможуть скористатися функціями Face ID і Touch ID для управління новим менеджером паролів у браузері.

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