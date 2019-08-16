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У Гонконзі закликають бойкотувати діснеївський фільм Мулан
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У Twitter й Instagram набирає популярність хештег #BoycottMulan із закликами бойкотувати фільм Disney "Мулан". Причиною послужило те, що актриса Лю Іфей, котра виконала головну роль у кіноверсії класичного мультфільму, підтримала гонконгських силовиків, яких звинувачують у надмірній жорстокості.
Лю Іфей розмістила в акаунті китайської соціальної мережі Weibo пост продержавного видання People's Daily з підписами: "Я підтримую поліцію Гонконгу, ви можете мене за це побити прямо зараз" і "Що за ганьба для Гонконгу", додавши хештег #IAlsoSupportTheHongKongPolice ("Я теж підтримую поліцію Гонконгу").
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У відповідь на це обурені фанати звинуватили актрису в "підтримці жорстокості поліції", а також "[придушенні] демократії і свободи", що "не відповідає духу Мулан". Вони закликали ігнорувати і фільм, і компанію Disney. Бойкот був ініційований користувачами Lihkg, дискусійного онлайн-форуму на зразок Reddit, який у деякій мірі служив інформаційним центром для протестного руху.
Одним з найпопулярніших стало повідомлення користувача Twitter @sdnorton, котрий написав: "Актриса, котра виконала роль Мулан у фільмі Disney, Лю Іфей, підтримує жорстокість й утиски з боку поліції в Гонконзі. Лю – натуралізована громадянка США. Мабуть, це приємно. І водночас вона ображає людей, які борються за демократію. Будь ласка, ретвітніть. Гонконг не отримує достатньої підтримки. #BoycottMulan".
Наразі біля посту 1100 ретвітів і понад 12000 лайків.
Нагадаємо, що протести в Гонконзі почалися у березні 2019 року і пов'язані з підписанням владою законопроекту про екстрадицію, який дозволяє видачу ймовірних злочинців владі КНР, де деяким з них може загрожувати страта. Спочатку демонстрації мали винятково мирний характер, але поступово переросли у збройні сутички з правоохоронними органами. Силовиків звинувачують в особливо жорстокому поводженні з протестуючими – зокрема, у використанні протермінованого сльозогінного газу.
Вихід фільму студії Disney "Мулан" запланований на березень 2020 року. А поки кінокомпанія представила його перший трейлер.
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