У Гонконзі відкрили таємний бар лише для дівчат

В одному із готелів Гонконгу з'явився таємничий заклад, куди можуть потрапити лише дівчата, але не всі. Детальніше читайте далі.

У готелі Rosewood Hong Kong вирішили креативно підійти до персонального простору жінок, які хочуть провести час за келихом спиртного.

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Тому власники відкрили спеціальний бар "ХХ", куди можуть пройти лише представниці прекрасної статі. Однак не всі дівчата зможуть сюди навідатись, адже для входу потрібно знати таємний код. Отримати його доволі легко - достатньо забронювати номер у готелі.

Таємничий бар вже встиг прославитись доволі широкою коктейльною картою, домашніми снеками та стравами з морепродуктів, а вишенькою на торті є чудовий вигляд на гавань. Заклад працює з четверга по суботу після 6 вечора, а розміщується за адресою 18 Salisbury Road, Tsim Sha Tsui, Kowloon, Hong Kong.

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