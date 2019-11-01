Поспішіть відвідати: список пам'яток, які на межі зникнення

Всесвітній фонд захисту пам'ятників опублікував оновлений список пам'яток, які перебувають під загрозою зникнення і потребують термінової реставрації. До рейтингу увійшов і собор Паризької Богоматері.

Усього до списку потрапили 25 об'єктів. Серед них – собор Паризької Богоматері, де у квітні сталася велика пожежа, в результаті якого обвалився дах і шпиль собору.

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Також тут є і острів Пасхи, скульптури і наскельні малюнки якого не отримують належного догляду через адміністративні проблеми. Крім того, експерти вважають, що під загрозою зникнення перебуває і долина інків у Перу, неподалік якої планують побудувати новий аеропорт.

У найжалюгіднішому стані, на думку експертів, – Кутаммаку – місцевість на північному сході африканської держави Того. Це село з вежоподібними будівлями ("такіента"). Як повідомляється на сайті фонду, збереження традиційних помешкань допоможе народності батаммаріба залишитися на своїй історичній батьківщині.

Усім пам'яткам, які потрапили до списку, перекажуть частину грошей з призового фонду $ 1,6 мільйона, який надають спонсори Всесвітнього фонду захисту пам'ятників.

З повним переліком об'єктів, що перебувають під загрозою, можна ознайомитися тут.

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