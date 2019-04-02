У Gmail з'явилась корисна функція для планування листів

Сервіс Gmail отримав новеньку функцію, яка дозволяє написати лист, а потім автоматично його надіслати у будь-якої інший час. Як це працює — читайте на Радіо МАКСИМУМ.

Компанія Google вирішила оновити поштовий сервіс Gmail, додавши можливість запланувати надсилання листів у той час, коли потрібно, а не тоді, коли повідомлення написано. Тепер не потрібно вираховувати часовий пояс чи зберігати чернетки.

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Відзначається, що свіжий сервіс дозволяє надіслати лист в один із запропонованих відрізків часу або ж у конкретний час та число.

Як це працює:

Також у компанії покращили роботу Smart Compose, яка дозволяє скоротити час створення листа завдяки машинному навчанню. Вона допомагає підбирати автоматично привітання та теми листів, зважаючи на їх вміст. Зараз Smart Compose працює лише англійською мовою, але невдовзі з'явиться і в інших.

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