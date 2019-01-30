Google оновила дизайн мобільних додатків Gmail

Компанія Google показала оновлений інтерфейс мобільних додатків Gmail.

Компанія Google поступово уніфікує інтерфейс своїх додатків і сервісів. Сьогодні новий дизайн отримали мобільні додатки Gmail. Тепер у додатках мінімалістична "світла" тема, новий шрифт Google і іконки. Темної теми зараз немає. Оновлення стане доступним для користувачів Android і iOS в найближчі тижні.

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Оновлений дизайн Gmail

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