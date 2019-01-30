Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Голос країни Нацвідбір на Євробачення 2019

Google оновила дизайн мобільних додатків Gmail

  • 47
Додатки Gmail отримали новий дизайн - фото 1
Додатки Gmail отримали новий дизайн / habr

Компанія Google показала оновлений інтерфейс мобільних додатків Gmail.

Компанія Google поступово уніфікує інтерфейс своїх додатків і сервісів. Сьогодні новий дизайн отримали мобільні додатки Gmail. Тепер у додатках мінімалістична "світла" тема, новий шрифт Google і іконки. Темної теми зараз немає. Оновлення стане доступним для користувачів Android і iOS в найближчі тижні.

І ще: Twitter показав свій новий дизайн: відео

Оновлений дизайн Gmail - фото 304571
Оновлений дизайн Gmail

Читайте також: У Google повідомили, коли остаточно закриють свій месенджер

Джерело: blog.google
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Гороскоп на лютий 2019: прогноз на місяць для всіх знаків Зодіаку
  • 01 лютого, 12:51
  • 2037
Від 90-х до сьогодні: ностальгійні фото, як змінилися улюблені зірки
  • 04 лютого, 17:00
  • 390
Відпочинок взимку: чому варто поїхати в Іспанію
  • 04 лютого, 19:21
  • 673
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Технології