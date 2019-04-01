До Дня сміху у Google можна знову грати у змійку: як це зробити

Як грати у змійку в Google

До 1 квітня на картах від Google з'явилась можливість пограти у культову гру - Змійку. Що зробити, щоб згадати молодість і створити максимально довгу "змію" - читайте на Радіо МАКСИМУМ!

До Дня сміху щороку Google старається зробити щось особливе. У 2019 році серед функціонала Google-карт до 7 квітня можна згадати свої перші телефони та зіграти у змійку.

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Сучасна версія дозволить керувати потягом, який має зібрати якомога більше потенційних пасажирів. За традицією, краще нікуди не врізатись.

Як грати у змійку в Google? Перейти за посиланням або знайти спеціальну кнопку у налаштуваннях Google-карт.

До слова, гра працює не лише на комп'ютерах, а й на смартфонах. Відкриті кілька локацій: Сан-Паулу, Каїр, Сідней, Лондон, Токіо та Сан-Франциско. Можна також обрати весь світ.

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