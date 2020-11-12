Оса-Ґодзілла: як виглядає незвична комаха з Японії

Вчені виявили новий вид паразитуючих ос-вершників, що полюють під водою.

Вченим відомо зовсім небагато видів вершників (менше 0,1% від загальної кількості), які проникають під воду в пошуках потенційного господаря, на якому будуть паразитувати.

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У підродини Microgastrinae раніше було зареєстровано тільки два види водних вершників, які паразитують на водяних гусеницях. При цьому вчені ніколи не могли "зловити" ос в момент занурення під воду, пошуку потенційного господаря і відкладання в їх тіла яєць.

Лише недавно канадському ентомологу Хосе Фернандесу-Тріані вдалося зазнімкувати цей процес на відео і навіть відкрити новий вид. Спостереження проводилися в Японії. Новий вид отримав назву Microgaster godzilla, на честь знаменитого монстра з японських фільмів.

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