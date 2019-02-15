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У Гаррі Поттері назвали найкрутішого персонажа

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Твіти однієї з шанувальниці Поттера стали вкрай популярними - фото 1
Твіти однієї з шанувальниці Поттера стали вкрай популярними / Film

Читачі і фанати всесвіту Гаррі Поттера найшли докази, що місіс Візлі – найкрутіша в Ордені Фенікса. Здивовані? Ми теж!

Останній роман про Гаррі Поттера вийшов 12 років тому.

І ще: Гаррі Поттер через 18 років: чим займаються зараз улюблені герої

У Twitter стали популярними пости фанатів Гаррі Поттера, які вже давно виросли та вирішили перечитати частину "Орден Фенікса". Занурившись у книгу, вони раптом зрозуміли, що вболівати їм потрібно було зовсім не за зухвалого і відчайдушного Сіріуса Блека чи Гаррі, а за... Моллі Візлі. Адже, якби всі інші персонажі хоч трохи прислухалися до місіс Візлі, вони могли б уникнути багатьох трагедій. Так, користувачка Twitter з Канади Анна Трео вирішила перечитати Поттера. Подивившись на твір через роки новим поглядом, вона впевнена, що і назва роману повинна була б бути іншою.

Твіти Анни стали популярними, і в коментарях до них прийшло безліч людей, які славлять місіс Візлі і вважають її вкрай недооціненим персонажем.

У Гаррі Поттері назвали найкрутішого персонажа - фото 307948

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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