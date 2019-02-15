У Гаррі Поттері назвали найкрутішого персонажа

Читачі і фанати всесвіту Гаррі Поттера найшли докази, що місіс Візлі – найкрутіша в Ордені Фенікса. Здивовані? Ми теж!

Останній роман про Гаррі Поттера вийшов 12 років тому.

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У Twitter стали популярними пости фанатів Гаррі Поттера, які вже давно виросли та вирішили перечитати частину "Орден Фенікса". Занурившись у книгу, вони раптом зрозуміли, що вболівати їм потрібно було зовсім не за зухвалого і відчайдушного Сіріуса Блека чи Гаррі, а за... Моллі Візлі. Адже, якби всі інші персонажі хоч трохи прислухалися до місіс Візлі, вони могли б уникнути багатьох трагедій. Так, користувачка Twitter з Канади Анна Трео вирішила перечитати Поттера. Подивившись на твір через роки новим поглядом, вона впевнена, що і назва роману повинна була б бути іншою.

Твіти Анни стали популярними, і в коментарях до них прийшло безліч людей, які славлять місіс Візлі і вважають її вкрай недооціненим персонажем.

The Order of the Phoenix should be called Harry Potter And The 267 Times Mrs Weasley Was Right But Everyone Ignored And Gaslit Her Because They’d All Decided She Was A Hysterical Bitch — Anne Thériault (@anne_theriault) 13 лютого 2019 р.

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