Деніел Редкліфф вважає неминучою появу нових фільмів про Гаррі Поттера

Редкліфф упевнений, що глядачів чекає нова "версія" популярної франшизи. За припущенням актора, йому належить побачити ще кілька фільмів, адже він уже бачив виконавців цієї ролі.

Йдеться, швидше за все, про Гарета Рівза і Джеймі Паркера, які зіграли чарівника на лондонській театральній сцені.

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Редкліфф не заперечує, що йому було б цікаво поспостерігати за долею картин про Гаррі Поттера, де він зіграв головну роль. Він зізнався, що навіть подивився б серіал про хлопчика зі шрамом на лобі.

Редкліфф упевнений, що нас чекає нова "версія" фільмів про Поттера

Деніел Редкліфф виконував роль Гаррі Поттера у восьми частинах франшизи, що заснована на книгах британської письменниці Джоан Роулінг. Роль мага принесла акторові світову популярність. Пізніше він знявся в інших успішних фільмах – "Ілюзія обману 2", "Абсолютна влада", "Убий своїх коханих".

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