Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Танці з зірками Музика Привітання

Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х

  • 65
У спекотну погоду можна надіти укорочені джинси - фото 1
У спекотну погоду можна надіти укорочені джинси / YouTube

Знаменитості відродили ще один популярний в минулому столітті тренд в одязі.

Тенденція носити джинси і джинсовий топ разом з'явилася в 1990-х роках. У 2018-му її підтримали супермоделі Кендалл Дженнер, Хайді Клум, актриси Дані Дайер і Мішель Кіган.

І ще: Популярна блогерка миттєво втратила 500 тисяч підписників, і ось чому

Модні експерти видання Vogue дали кілька рекомендацій, як правильно комбінувати джинсові речі. По-перше, вони повинні збігатися по тону, а під джинсову куртку найкраще підібрати однотонну білу футболку. До такого вбрання підійдуть туфлі на підборах контрастного кольору.

У спекотну погоду можна надіти укорочені джинси або міні-спідницю з коротким джинсовим топом. Темні джинси порекомендували поєднувати з такою ж темною джинсовою сорочкою. У липні видання Vogue оголосило, що довгі джинси вільного крою, що закривають щиколотки, прийдуть на зміну популярним укороченим штанам mom jeans. На думку журналу, таким трендом 2018 року стануть прямі або трохи розкльошені джинси повної довжини, зроблені з тонкої тканини-стретч.

Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х - фото 273940
Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х
Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х - фото 273939
Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х

Читайте також: Ангел Victoria's Secret у бікіні показала штормове фото

Джерело: journaldemontreal
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Танці з зірками 2018: хто покинув шоу у другому прямому ефірі
  • 0:31, 03 вересня
  • 722
Найкращі серіали 2018, які варто подивитися у вересні
  • 8:49, 02 вересня
  • 723
Гарні привітання з Днем народження українською мовою
  • 20:31, 25 квітня
  • 471873
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Мода