Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х

Знаменитості відродили ще один популярний в минулому столітті тренд в одязі.

Тенденція носити джинси і джинсовий топ разом з'явилася в 1990-х роках. У 2018-му її підтримали супермоделі Кендалл Дженнер, Хайді Клум, актриси Дані Дайер і Мішель Кіган.

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Модні експерти видання Vogue дали кілька рекомендацій, як правильно комбінувати джинсові речі. По-перше, вони повинні збігатися по тону, а під джинсову куртку найкраще підібрати однотонну білу футболку. До такого вбрання підійдуть туфлі на підборах контрастного кольору.

У спекотну погоду можна надіти укорочені джинси або міні-спідницю з коротким джинсовим топом. Темні джинси порекомендували поєднувати з такою ж темною джинсовою сорочкою. У липні видання Vogue оголосило, що довгі джинси вільного крою, що закривають щиколотки, прийдуть на зміну популярним укороченим штанам mom jeans. На думку журналу, таким трендом 2018 року стануть прямі або трохи розкльошені джинси повної довжини, зроблені з тонкої тканини-стретч.

Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х

Повернувся модний джинсовий тренд з 90-х

Допис, поширений Kendall (@kendalljenner) 1 Сер 2018 р. о 12:14 PDT

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