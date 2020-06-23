У французьких кінотеатрах дотримуватися соціальної дистанції допомагають посіпаки

На днях французькі кінотеатри знову відкрили свої двері для глядачів. Аби їм було комфортно та безпечно, в кожному залі за дотримуванням соціальної дистанції стежитимуть посіпаки з улюбленого мультфільму дітей і дорослих з усього світу.

Відновлення роботи кінотеатрів по всій Франції стало частиною поетапного ослаблення карантинних заходів, які діяли з березня цього року.

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Згідно з новими правилами дистанціювання, між глядачами повинно залишатися щонайменше одне вільне місце. На такі місця і посадили фігури посіпак у їх фірмових окулярах і комбінезонах.

Велика кількість проданих квитків на ранкові сеанси показала, наскільки французька публіка скучила за кіносеансами. Так вважає Натаніель Карміц, глава дистриб'юторської компанії MK2, в яку також входить однойменний кінотеатр на півдні Парижа. Він додав, що набагато менш ризиковано проводити дві години у кінотеатрі, ніж у міському транспорті або поїзді.

Посіпаки допоможуть дотримуватися дистанції

До речі, "участь" посіпак в організації захисних заходів проти COVID-19 прописана в документі, який регулює перебування громадян у громадських місцях. Він розроблявся за участю Всесвітньою організацією охорони здоров'я (ВООЗ). Головними заходами захисту від коронавірусу нормативний документ називає миття рук і дотримання безпечної відстані в місцях великого скупчення людей.

Нагадаємо, що у Києві, на території Арт-Заводу "Платформа", відкрився автокінотеатр. Тепер мешканці столиці можуть насолоджуватися фільмами на великому екрані, не виходячи зі своїх авто. На відкриття приїхало близько 70 машин. Під час перегляду глядачі залишалися у своїх автомобілях, а звук транслювався через FM-хвилю. Адміністратори кінотеатру були в масках і рукавичках. Контроль квитків здійснювався безконтактно.

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