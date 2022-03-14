У Франції захопили віллу дочки Путіна, повісили прапор України та запрошують туди біженців

Французький активіст П'єр Афнер проникнув на віллу "Альта Миру" в місті Біарриц, власницею якої є донька президента Путіна Катерина Тихонова. Тепер вілла готова прийняти жертв путінського режиму, і насамперед українських біженців.

Про це повідомляє видання The Insider.

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Вілла має вісім спальних місць та три ванні кімнати. Видання публікує відео, на якому видно активіста з прапором України всередині вілли.

На захопленій віллі за адресою 9 avenue du general Mac-Croskey крім журналу "ВВП. Стратегія розвитку" знайшлися документи щодо "гаманця Путіна" Геннадія Тимченка та Кирила Шамалова, чоловіка Тихонової, пише видання. Згідно з реєстром нерухомості Франції, з яким ознайомився The Insider, вілла з 2007 року належала Геннадію Тимченку, а у 2012 була передана Шамалову.

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