Павло Дуров не втримався й потролив блокування Instagram у Росії

На тлі новин про блокування соцмереж Instagram та Facebook в Росії у Telegram зареєструвалися понад 40 мільйонів нових російських користувачів. На такий розвиток подій іронічно відреагував засновник месенджера Павло Дуров.

Як відомо, Роскомнагляд заблокував популярні соцмережі компанії Meta після того, як вона дозволила в коментарях залишати заклики до насильства щодо Путіна. Російським користувачам дали час зберегти свої фотографії, а з півночі 14 березня Instagram припинив свою роботу в Росії.

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У відповідь на це засновник соцмережі "ВКонтакте" та месенджера Telegram Павло Дуров вперше з травня 2021 опублікував на своїй сторінці в Instagram свіже фото й залишив їдкий коментар.

Так, знімок з Дубаю, на якому він позував з оголеним торсом, Дуров підписав так: "Чи варто мені почати розміщувати тут фотографії частіше?".

Якщо ви стежите за моїми постами, то знаєте, що по маминій лінії я веду свій родовід з Києва. Її дівоче прізвище Іваненко – українське, і досі у нас багато родичів, які живуть в Україні. Тому цей трагічний конфлікт має особисте значення як для мене, так і для Telegram, – зізнався Дуров.

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