У Франції заборонять знищувати нерозпродані модні товари

У Франції на законодавчому рівні заборонять знищувати нереалізовану продукцію. Замість знищення бренди будуть зобов'язані переробляти речі.

Прем'єр-міністр Франції Едуард Філіп заявив, що закон набуде чинності орієнтовно до 2021-2023 років. За даними прем'єр-міністра, щороку у Франції викидалися або знищувалися товари на суму понад 650 мільйонів євро.

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Тепер товари, в тому числі і люксові, обов'язково потрібно буде здавати на переробку. Якщо речі залежаться на певний термін, вони будуть вилучені.

Заборона на знищення продукції почала обговорюватися після того як, з'ясувалося, що марка Burberry знищила одяг і парфумерію на суму 28,6 мільйона фунтів. Це було зроблено для того, щоб не дати продукції потрапити на чорний ринок. Після цього генеральний директор Burberry Марко Гоббетті заявив, що бренд більше не буде знищувати нерозпродані товари.

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