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У Nike з'явилися манекени великих розмірів

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Спорт не лише для струнких - фото 1
Спорт не лише для струнких

Nike додасть у свої фірмові магазини манекени великих розмірів. Ця ініціатива демонструє готовність бренду «надихати спортсменок».

«Це більше ніж просто шопінг - це прославлення спорту, особливо перед літнім сезоном, коли можна займатися футболом, легкою атлетикою й іншим», - розповіла віце-президент Nike Europe Сара Ханна.

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Нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка. Компанія хоче зруйнувати міф про те, що plus-size не сумісний зі спортом і здоров'ям.

Манекени - доказ того, що спорт для всіх - фото 332661

Також Nike відкриє спеціальний простір, де всі охочі зможуть записатися на персональні тренування й отримати консультацію з підбору одягу.

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Джерело: dazeddigital
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