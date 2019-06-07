У Nike з'явилися манекени великих розмірів

Спорт не лише для струнких

Nike додасть у свої фірмові магазини манекени великих розмірів. Ця ініціатива демонструє готовність бренду «надихати спортсменок».

«Це більше ніж просто шопінг - це прославлення спорту, особливо перед літнім сезоном, коли можна займатися футболом, легкою атлетикою й іншим», - розповіла віце-президент Nike Europe Сара Ханна.

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Нові манекени вже з'явилися у флагманських магазинах Лондона і Нью-Йорка. Компанія хоче зруйнувати міф про те, що plus-size не сумісний зі спортом і здоров'ям.

Також Nike відкриє спеціальний простір, де всі охочі зможуть записатися на персональні тренування й отримати консультацію з підбору одягу.

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