На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації
Кого найбільше лайкають в Instagram: названо ім'я
-
- 64
Стало відомо, у кого із зірок в соцмережі Instagram найбільше лайків на фото і на відео. Виявилось, що це зовсім не сімейство Кардашян і навіть не Роналду.
Фахівці незвичайної платформи Hype Auditor провели дослідження щодо того, наскільки залучені підписники до активності на сторінках зірок. Спеціальна програма відсіювала всіх фейкових підписників на профілях відомих людей та визначати їх реальну кількість, а також активність.
І ще: Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну
Виявилось, що найбільше лайкають акаунт Селени Гомес. Варто відзначити, що вона, згідно з різними рейтингами, не лідирує за кількістю підписників, однак вони щодня ставлять їй у середньому по 4,6 млн вподобайок. Додамо, що за екс-коханою Джастіна Бібера стежать понад 151 мільйон користувачів.
Таким чином американська співачка обігнала Кайлі Дженнер, яка щодня отримує близько 3,6 млн лайків, а також Кріштіану Роналу (2,8 млн). До п'ятірки також потрапили Мессі (2,4 млн) та Beyonce, яка хоч і рідко ділиться свіжими кадрами, але отримує все одно близько 2,3 млн лайків.
Читайте також: Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
18:50Україна – Люксембург: коли і де дивитись онлайн матч відбору на Євро 2020
-
18:43У Мексиці затопило торговий центр під саундтрек Титаніка: епічне відео
-
18:23Шейк позувала у джемпері на голе тіло
-
18:10Рейтинг на парламентські вибори 2019: прогноз, які партії пройдуть у ВР
-
18:00Гороскоп на 11 червня 2019: прогноз для всіх знаків Зодіаку
-
Тест з 90-х: Як добре ти пам'ятаєш своє дитинство?
-
17:52Які продукти не варто брати з собою на пікнік
-
17:44Кому краще не їсти багато полуниці
-
17:2110 дурних запитань, які варто поставити хірургу
-
17:13Не фотошоп: фітоняшка з Австралії показала фігуру на відео (18+)
-
16:53Amazon запускає Shazam для одягу: як це працює
-
16:32Сотні жінок скупалися в морі топлес: фотофакт
-
16:19Модель Барбара Палвін показала нові фото в купальниках
-
15:52Кого найбільше лайкають в Instagram: названо ім'я
-
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
-
15:32Як приготувати морозиво в домашніх умовах: смачні рецепти з фото
-
15:17Кур'єр намагався пробратися в Букінгемський палац і вручити піцу Єлизаветі II
-
14:50Ідеальний вид на захід сонця підкорив мережу: фото
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
14:17Чи справді регулярні тренування корисні для жінок
-
14:00Вступна кампанія 2019: терміни подачі заяв, зміни в конкурсі і результати вступу
-
13:51Найзвабливіша гравець у покер показала нові гарячі фото
-
13:29Американська зірка показала пікантні фото з гарячої вечірки біля басейну
-
13:15У трейлері гри FIFA 20 показали Дарницький вокзал
-
12:58Як виглядає ідеальний дім для пари сучасних пенсіонерів: ефектні фото
-
17:2110 дурних запитань, які варто поставити хірургу
-
14:32Ефективне схуднення за тиждень на 5 кг: вправи і дієти
-
12:14Xiaomi Mi Band 4: чому нове покоління фітнес-браслетів приречене на провал
-
10:43Португалія – Нідерланди: дивитись відео голів та огляд фіналу Ліги націй
-
09:25Голос Діти 5 сезон 3 випуск: найкращі виступи, як пробирають до мурашок
-
07:55Як змінилася вартість соціальних продуктів за місяць
- 09 червня
-
22:52Гороскоп на цей тиждень 10 – 16 червня 2019 для знаків Зодіаку
-
20:11Хрещений батько: як змінилися улюблені герої фільму за 47 років!
-
17:30Дівчина тижня: гаряча та розкута латиноамериканська порнозірка Ліла Стар (18+)
-
14:50ТОП-5 видів чоловічого літнього взуття: що, куди і з чим носити
-
13:15Анекдоти про літо: веселі приколи та смішні жарти про відпочинок
-
12:25Європейська солідарність: Порошенко назвав першу десятку своєї партії
-
10:21Тест: Який ти друг
-
08:15Яку погоду очікувати в Україні 9 червня
- 08 червня
-
21:21Максимум сексу: Настя Каменських оголила груди, а Тіна Кароль – стегна (18+)
-
17:00Анекдоти про відпустку: смішні жарти про відпочинок
-
14:23Сучасний рок: нова музика тижня, яку варто почути
-
12:00Перевір, що ти знаєш про каву: ТЕСТ для кавоманів
-
11:10Сергій Притула офіційно йде в політику: ось у яку партію він вступив
-
09:27Прогноз погоди на 8-9 червня в Україні
- 07 червня
-
22:35УКРАЇНА – СЕРБІЯ: дивитись відео голів та огляд матчу 7 червня 2019
-
18:21Моделі 90-х: як змінилася найсексуальніша чешка Єва Герцигова (18+)
-
16:05ТЕСТ: Який ти гість на весіллі?
-
15:05Гра престолів і Чорнобиль: 7 акторів, які знялися в обох серіалах
-
14:15Як правильно засмагати: прості правила і поради для безпечного відпочинку