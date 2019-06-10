Кого найбільше лайкають в Instagram: названо ім'я

Стало відомо, у кого із зірок в соцмережі Instagram найбільше лайків на фото і на відео. Виявилось, що це зовсім не сімейство Кардашян і навіть не Роналду.

Фахівці незвичайної платформи Hype Auditor провели дослідження щодо того, наскільки залучені підписники до активності на сторінках зірок. Спеціальна програма відсіювала всіх фейкових підписників на профілях відомих людей та визначати їх реальну кількість, а також активність.

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Виявилось, що найбільше лайкають акаунт Селени Гомес. Варто відзначити, що вона, згідно з різними рейтингами, не лідирує за кількістю підписників, однак вони щодня ставлять їй у середньому по 4,6 млн вподобайок. Додамо, що за екс-коханою Джастіна Бібера стежать понад 151 мільйон користувачів.

Таким чином американська співачка обігнала Кайлі Дженнер, яка щодня отримує близько 3,6 млн лайків, а також Кріштіану Роналу (2,8 млн). До п'ятірки також потрапили Мессі (2,4 млн) та Beyonce, яка хоч і рідко ділиться свіжими кадрами, але отримує все одно близько 2,3 млн лайків.

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