Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Парламентські вибори 2019 Чорнобиль Подорожі

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві

  • 19
Готельний номер на дереві - фото 1
Готельний номер на дереві / lovtag

У Данії на острові Ютландія відкрили перший номер готелю Løvtag на верхівках дерев. Такі апартаменти вже забронювали понад 70 осіб.

Ідея побудувати готель на деревах спала на думку власнику готелю Расмусу Лібеку, коли його батько поскаржився, що не може більше заробляти на продукції з деревини.

І ще: Цей американський будиночок був зачинений понад 50 років

Зараз завершено поки тільки один номер готелю, але його забронювали вже понад 70 осіб. У номері є водопровід, електрика, туалет і ванна, а кімнати обладнані дизайнерськими меблями.

Будівництво номера обійшлося власникам приблизно у 200 тисяч євро.

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339620

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339621

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339622

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339623

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339624

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339625

У Данії відкрили перший готельний номер на дереві - фото 339626

Читайте також: У Борисполі з'явився хостел з капсулами для сну

Джерело: lovtag
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Вилкове – українська Венеція: чим вас вразить унікальне місто в дельті Дунаю
  • 04 липня, 15:20
  • 435
ТЕСТ: Чи знаєш ти столиці світу краще за українських політиків?
  • 05 липня, 17:00
  • 1725
Люди в чорному: як змінилися улюблені герої фільму
  • 07 липня, 16:21
  • 470
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл