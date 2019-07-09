У Данії відкрили перший готельний номер на дереві

У Данії на острові Ютландія відкрили перший номер готелю Løvtag на верхівках дерев. Такі апартаменти вже забронювали понад 70 осіб.

Ідея побудувати готель на деревах спала на думку власнику готелю Расмусу Лібеку, коли його батько поскаржився, що не може більше заробляти на продукції з деревини.

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Зараз завершено поки тільки один номер готелю, але його забронювали вже понад 70 осіб. У номері є водопровід, електрика, туалет і ванна, а кімнати обладнані дизайнерськими меблями.

Будівництво номера обійшлося власникам приблизно у 200 тисяч євро.

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