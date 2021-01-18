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Смачний Марсель: як приготувати ситний салат

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Марсель - фото 1
Марсель

Порадуйте своїх рідних смачним і ситним салатом під назвою "Марсель". У ньому дуже гармонійно поєднуються звичайні нам продукти, і він цілком здатний замінити на столі класичні салати, які багатьом вже злегка набридли.

Інгредієнти:

  • 3 курячих філе
  • 2 плавлених сирки
  • 6 яєць
  • 1 склянка солодкого чорносливу (без кісточок)
  • 1 зубчик часнику
  • 1 морква
  • ½ склянки волоських горіхів
  • 500 г майонезу, сіль, перець, зелень

Спосіб приготування:

  1. Візьміть куряче філе, залийте водою і поставте на плиту. Посоліть воду і відваріть до м'якості, після охолодіть і наріжте середніми кубиками. Промийте чорнослив, залийте його окропом і залиште так на 10 хвилин, потім злийте воду і обсушіть за допомогою паперового рушника.
  2. Наріжте його смужками. Зваріть яйця. Відокремте білки від жовтків і окремо натріть їх на дрібній тертці, а сир натріть на крупній.
  3. У глибокій мисці змішайте сир, майонез і пропущений через прес часник. Горіхи злегка обсмажте і подрібніть. Моркву відваріть і потріть на крупній тертці. Почніть викладати салат шарами. 1 шар чорнослив, змащений майонезом, курка, сіль, перець і знову майонез; 2 шар горіхи, змішані з морквою, зверху сирний шар і яєчний білок; все змастіть майонезом, з усіх боків, а верх прикрасьте курячим жовтком.
  4. Поставте салат в холодильник на 1 годину, щоб він просочився. Перед подачею можна прикрасити "Марсель" нарізаною зеленню. Смачного!
Смачний Марсель: як приготувати ситний салат - фото 443692

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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