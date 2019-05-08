Вітаємо на сайті Радіо Максимум!

На вказану електронну адресу було надіслано повідомлення для підтвердження реєстрації

Форма для відновлення паролю
Вітаємо, Ваші дані успішно оновлено!
Гра престолів Меган Маркл День матері

У Франції вівці стали школярами і врятували клас

  • 6
Як вівці врятували юних французів - фото 1
Як вівці врятували юних французів

В одну із французьких шкіл до числа учнів довелось внести 15 овець. І це зовсім не через інтелект тварин, хоча сам мер підтвердив їх зарахування.

У місті в департаменті Ізер на сході Франції до місцевої школи довелось зарахувати 15 овець. Річ у тому, що один з класів був під загрозою закриття через брак школярів, тому їх ряди поповнили тварини.

Більше курйозів: Мережу розізлив нахабний водій з посилкою: відео

"Акція була ініційована батьками учнів на знак протесту проти оголошеного закриття одного із 11-ти класів школи", – розповідають у місцевих ЗМІ.

Варто додати, що батьки виступали проти національної системи освіти, у які є вимоги щодо укомплектованості класів. До того ж, дорослі з почуттям гумору відзначали, що вони не вівці. Тому місцевому меру довелось погодити заяву про появу нових "школярів". А самі учні доволі весело сприйняли новину, адже тепер можуть спокійно продовжувати навчання.

Читайте також: Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram

Джерело: Укрінформ
powered bylun.ua
до теми
пропозиції партнерів
коментарі
рекомендуємо
Дівчина тижня: гаряча Андреа Куоні, яка підкорює чоловічі глянці своєю фігурою (18+)
  • 05 травня, 17:25
  • 882
Цінуй справжнє: фантастична акція від бренду Zubrowka для тебе і твого друга
  • 15 квітня, 08:00
  • 509
Привітання з Днем народження у віршах, прозі та смс українською
  • 14 березня, 13:28
  • 1451475
Загрузка...
Новини
Радіо Максимум Новини Лайфстайл