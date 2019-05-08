У Франції вівці стали школярами і врятували клас

В одну із французьких шкіл до числа учнів довелось внести 15 овець. І це зовсім не через інтелект тварин, хоча сам мер підтвердив їх зарахування.

У місті в департаменті Ізер на сході Франції до місцевої школи довелось зарахувати 15 овець. Річ у тому, що один з класів був під загрозою закриття через брак школярів, тому їх ряди поповнили тварини.

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"Акція була ініційована батьками учнів на знак протесту проти оголошеного закриття одного із 11-ти класів школи", – розповідають у місцевих ЗМІ.

Варто додати, що батьки виступали проти національної системи освіти, у які є вимоги щодо укомплектованості класів. До того ж, дорослі з почуттям гумору відзначали, що вони не вівці. Тому місцевому меру довелось погодити заяву про появу нових "школярів". А самі учні доволі весело сприйняли новину, адже тепер можуть спокійно продовжувати навчання.

15 moutons inscrits à l’école de Crêts en Belledonne contre la fermeture d’une classe et 65 dans la cour de récré.

(Shaun va en CM2 ! ) @bleu_isere https://t.co/YaPHoIvR6X pic.twitter.com/KxAv2B7oJ5 — Valentine Letesse (@valentineletess) 7 травня 2019 р.

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