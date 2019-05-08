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Мережу розізлив нахабний водій з посилкою: відео

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Поганий водій не помітив камер спостереження - фото 1
Поганий водій не помітив камер спостереження

Користувачів обурила поведінка водія, який розвозить посилки. Чоловік вирішив, що ніхто не помітить його злочинів, однак став невдалою зіркою інтернету

На платформі Reddit користувач з ніком PresidentFartFeather поділився відео з камер спостереження перед вхідними дверима свого помешкання, яке за короткий час опинилось у трендах. Всього за 4 години допис зібрав більш як 31 тис. переглядів, а ще понад 1,6 тис. коментарів.

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"Маю водія amazon, який доставляє посилки, а потім їх викрадає", – відзначив автор. Коментаторів розлютила така поведінка працівника, який дозволяв софі сфотографувати факт доставки, а потім поцупити пакунок. Після активного обговорення, чи досі ця особа працює у службі, стало відомо, що йог звільнено через значний список таких випадків.

Having an amazon driver who delivers and then steals your packages from r/Wellthatsucks

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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