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Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram

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Дівчина потролила ідеальні фото в Instagram - фото 1
Дівчина потролила ідеальні фото в Instagram / instagram.com/the_truth_is_not_pretty

Ідеальне освітлення, оформлення, кольори і сама модель - це секретна формула популярних фото в Instagram. Але звичайній дівчині зі Швейцарії набрид цей обман і вона показала реальний бік мережі.

Знайомтесь, Кім Брітт (Kim Britt) – білявка з чудовим почуттям гумору зі Швейцарії, яка вирішила розірвати нереальні стандарти ідеальних знімків в соцмережі Instagram. Дівчина завела профіль під назвою the_truth_is_not_pretty (правда не красива). Там вона ділиться колажами з порівнянням ідеального життя і реального. Це варто побачити!

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Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326477

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326478

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326479

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326480

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326481

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326482

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326484

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326485

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326486

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326483

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326487

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326488

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326489

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326490

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326491

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326492

Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram - фото 326493

Джерело всіх фото: instagram.com/the_truth_is_not_pretty

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Джерело: Радіо МАКСИМУМ
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