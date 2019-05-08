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Правда не красива: дівчина потролила типові фото Instagram
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Ідеальне освітлення, оформлення, кольори і сама модель - це секретна формула популярних фото в Instagram. Але звичайній дівчині зі Швейцарії набрид цей обман і вона показала реальний бік мережі.
Знайомтесь, Кім Брітт (Kim Britt) – білявка з чудовим почуттям гумору зі Швейцарії, яка вирішила розірвати нереальні стандарти ідеальних знімків в соцмережі Instagram. Дівчина завела профіль під назвою the_truth_is_not_pretty (правда не красива). Там вона ділиться колажами з порівнянням ідеального життя і реального. Це варто побачити!
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Джерело всіх фото: instagram.com/the_truth_is_not_pretty
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