У Франції виступлять роботи-стриптизери

Нічний клуб у французькому місті Нант влаштує вечірку з роботами – вони будуть танцювати на пілоні замість людей. Шоу пройде на честь п'ятиріччя клубу.

На сцені виступлять два робота-гуманоїда з камерами відеоспостереження замість голів. Для автентичності їх взують в туфлі на високих підборах.

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У Франції виступлять роботи-стриптизери

Автор роботів – британський скульптор Джайлс Волкер. За допомогою камери він обіграє поняття вуайєризму (підглядання за сексуальним актом), розкриваючи питання "Хто вразливий більше: спостерігає чи той, за ким спостерігають?"

Машин запросять тільки на одне шоу, уточнює власник клубу Лоран Ру. Він зазначив, що поки бляшанки не можуть замінити його команду з десяти танцівниць, а використання технологій – лише кивок у бік сучасної робототехніки.

У Франції роботи станцюють стриптиз

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