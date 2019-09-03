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У Франції виступлять роботи-стриптизери

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У Франції роботи покажуть стриптиз-шоу - фото 1
У Франції роботи покажуть стриптиз-шоу / sky

Нічний клуб у французькому місті Нант влаштує вечірку з роботами – вони будуть танцювати на пілоні замість людей. Шоу пройде на честь п'ятиріччя клубу.

На сцені виступлять два робота-гуманоїда з камерами відеоспостереження замість голів. Для автентичності їх взують в туфлі на високих підборах.

Тут спекотно: Дженніфер Лопес показала пікантний кадр з фільму Стриптизерки

У Франції виступлять роботи-стриптизери - фото 352169
У Франції виступлять роботи-стриптизери

Автор роботів – британський скульптор Джайлс Волкер. За допомогою камери він обіграє поняття вуайєризму (підглядання за сексуальним актом), розкриваючи питання "Хто вразливий більше: спостерігає чи той, за ким спостерігають?"

Машин запросять тільки на одне шоу, уточнює власник клубу Лоран Ру. Він зазначив, що поки бляшанки не можуть замінити його команду з десяти танцівниць, а використання технологій – лише кивок у бік сучасної робототехніки.

У Франції роботи станцюють стриптиз - фото 352168
У Франції роботи станцюють стриптиз

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Джерело: sky
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