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У Франції виловили гігантську устрицю (фотофакт)

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Як виглядає велика устриця - фото 1
Як виглядає велика устриця / ndtv

Співробітники устричної ферми спіймали 15-річну устрицю. Знахідка ця – вкрай рідкісна.

На західному узбережжі Франції спіймали гігантську устрицю довжиною 25 сантиметрів.

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Вага мегамолюска – майже півтора кілограма. На думку фахівців, устриці могло бути приблизно 13-15 років. Знахідку зробили співробітники устричної ферми Viviers de la Guittiere. За їх словами, такі гіганти попадаються вкрай рідко.

Так навесні цього року на сусідній фермі вдалося зловити устрицю вагою 1,3 кілограма. Працівники устричної ферми назвали знахідку Жоржеттою на честь працівниці, яка йде на пенсію. Знайшлося відразу кілька бажаючих придбати молюска. Однак "трофей" відпустили назад в океан.

У Франції виловили гігантську устрицю (фотофакт) - фото 348319

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Джерело: ndtv
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