Британка створює вражаючі морепродукти, які хочеться скуштувати

Талановита художниця та дизайнерка самостійно створює морепродукти з ниток, які виглядають настільки реалістично, що хочеться скуштувати!

Знайомтесь, Кейт Дженкінс (Kate Jenkins) – дизайнерка, яка вирішила знайти новий спосіб висловити свою любов до текстилю, вовни та барвистості. Вона в'язала ще з дитинства, адже цим займались її бабуся та мама, тому не дивно, що Кейт стала дизайнером трикотажних виробів та творцем особливих "морепродуктів".

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"У моїй голові роками сиділа ідея, тому я подорожувала світом, щоб побачити, як рибу показують у різних країнах, серед яких Великобританія, Японія та Франція. Згодом я дала собі 9 місяців, щоб створити цілий прилавок для риби", – поділилась Кейт. І справді, жінка навіть стала зіркою виставок через свій креатив.

Джерело всіх фото: instagram.com/kjcardigan

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