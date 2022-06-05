Через постійні дзвінки Путіну: Макрона та Шольца жорстко зобразили на обкладинці Wprost

Польський журнал жорстко пройшовся по світових лідерах через розмови з Путіним / facebook.com/tygodnikwprost

Польський журнал Wprost осудливо зобразив Макрона та Шольца на обкладинці нового номера. Очільники Німеччини та Франції постійно проводять переговори з главою Кремля, які не приносять результатів.

Польський журнал Wprost на першій шпальті розмістив карикатуру на трьох політиків біля гігантської телефонної слухавки, який засуджує поведінку світових лідерів з тривалими перемовинами, що не дають відчутних результатів, пише Радіо MAXIMUM.

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На обкладинці свіжого номера можна впізнати президента Франції Еммануеля Макрона, канцлера Німеччини Олафа Шольца, які схилились над слухавкою, а також очільника РФ Володимира Путіна, який плаває у крові на іншому кінці. Таким чином автори показали, що всі розмови з лідером Кремля даремні.

facebook.com/tygodnikwprost

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