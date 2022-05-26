Французький журнал Charlie Hebdo вийшов з їдкими українськими карикатурами

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив "український" номер. У свіжому випуску опубліковано близько 20 робіт карикатуристів з України.

Як пише Figaro, у травневому номері Charlie Hebdo, що називається "Відповідайте на ракети сміхом", є близько двох десятків робіт українських карикатуристів. Таким чином журналісти висловили солідарність з українськими колегами, які продовжують робити свою справу, попри війну.

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Українські карикатури очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед свавіллям і терором, – заявили в Charlie Hebdo.

Гроші, отримані від продажу цього номера, будуть передані Збройним силам України та територіальній обороні Одеси.

Affaire Abad : le rêve brisé



Retrouvez :



4 pages de reportage en Ukraine, illustrées par des caricaturistes ukrainiens

Ces lobbyistes qui adorent la guerre en Ukraine

Tuerie de Buffalo : un manifeste de la pureté blanche



En vente mercredi ! pic.twitter.com/MkW9j2YOR7 — Charlie Hebdo (@Charlie_Hebdo_) May 24, 2022

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