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Французький журнал Charlie Hebdo вийшов з їдкими українськими карикатурами

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Charlie Hebdo вийшов з українськими карикатурами - фото 1
Charlie Hebdo вийшов з українськими карикатурами / twitter

Французький сатиричний журнал Charlie Hebdo випустив "український" номер. У свіжому випуску опубліковано близько 20 робіт карикатуристів з України.

Як пише Figaro, у травневому номері Charlie Hebdo, що називається "Відповідайте на ракети сміхом", є близько двох десятків робіт українських карикатуристів. Таким чином журналісти висловили солідарність з українськими колегами, які продовжують робити свою справу, попри війну.

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Українські карикатури очевидно безжальні до росіян, демонструють гумор, який не хоче здаватися перед свавіллям і терором, – заявили в Charlie Hebdo.

Гроші, отримані від продажу цього номера, будуть передані Збройним силам України та територіальній обороні Одеси.

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