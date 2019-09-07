У Франції відкрили басейн у перевернутому автобусі

В автобусі одночасно можуть плавати до 10 осіб

Французький художник Бенедетто Буфаліно перетворив перевернутий автобус на громадський басейн. Тепер у ньому відпочивають всі охочі.

Його арт-проєкт називається "Автобусний басейн". У ньому може поміститися до 10 осіб одночасно. Басейн відкритий для місцевих жителів ще з серпня цього року.

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Щоб зробити з автобуса басейн Бенедетто довелося прибрати верхню частину машини, витягнути внутрішнє обладнання та модернізувати сам кузов так, щоб він міг утримувати воду.

Ширина басейну – 2,3 метра, довжина – 9 метрів, а глибина – 1,5 метра. З заднього боку автобуса є сходи, якими зручно підніматися в басейн. Температура води всередині – від 27 до 29 градусів.

Нагадаємо, це не перша спроба Буфаліно переробити старий автомобіль на щось кардинально інше. Раніше він, наприклад, зробив з Ford Mondeo дров'яну піч для піци.

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