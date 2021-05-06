У Ferrari офіційно представили свій ексклюзивний найпотужніший суперкар

Ferrari нарешті розкрила назву особливої версії 812 – Competizione. А ще показали модель з відкритим кузовом – Competizione A.

Ferrari 812 Competizione отримав модернізовану версію атмосферного 6,5-літрового двигуна V12 потужністю 818 к.с. Семиступінчаста автоматична коробка передач з подвійним зчепленням поставляється з новим програмним забезпеченням, яке скорочує час перемикання передач на 5%, пише Motor1.

І ще: Fiat показав новий кросовер: йому тепер повинні вибрати ім'я

Автомобіль став легше і тепер важить 1487 кг. Все це зробило Ferrari 812 Competizione неймовірно швидкими: з місця до 100 км/год суперкар розганяється за 2,85 секунди, а максимальна швидкість досягає 340 км/год.

Також Ferrari представила Competizione A, який прийшов на заміну 812 GTS. Його характеристики стануть відомі пізніше, але точно відомо, що він буде повільнішим через більшу вагу, ніж 812 Competizione.

Зараз компанія не розкриває ніяких деталей ціни, тому на це доведеться почекати, але очікується надзвичайно висока вартість. Не варто й дивуватися, якщо стане відомо, що обидві моделі вже давно продані.

Читайте також: Рідкісний Volkswagen Golf Rallye виставили на продаж: таких всього 5 тисяч у світі