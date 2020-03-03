У Франції розшифрували таємничий напис на скелі

Рік тому вчені оголосили конкурс, попросивши про допомогу у тих, хто захоплюється дешифруванням, і навіть пообіцяли винагороду в розмірі 2000 євро.

Відгукнулася 61 людина. Напис, вигравійований на камені в бухті, доступний тільки під час відливу, має дві дати: 1786 і 1787 роки, а також букви і символи, такі як хрест з серцем і корабель.

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Тільки двоє з добровольців змогли наблизитися до розшифровки незвичайного листа. Виявилося, це не що інше, як епітафія людини на ім'я Серж, який помер недалеко від пляжу за кілька років до Французької революції.

Правда, версія смерті у перекладачів різна: один стверджує, що, згідно з написом, "Серж, не маючи навичок веслування, загинув, коли його човен був перекинутий вітром". Інший дешифрувальник прочитав, що "Серж був втіленням мужності і радості життя. Десь на острові його вдарили, і він мертвий".

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