Порошенка на Закарпатті зустріли квітами у ямах на дорозі: відеофакт

15 березня президент Петро Порошенко разом із дружиною Мариною прибув на Закарпаття. До їхнього приїзду готувалися заздалегідь: поспіхом латали ями на дорогах, прибирали узбіччя та навіть мили міст в Ужгороді. Однак Виноградів по-особливому "прикрасив" місто.

Жителі Виноградові вирішили долучитися до "марафону" і прикрасити місто до приїзду Петра Порошенка: вони поставили яскраві квіти у ями на дорогах. Загалом, у вибоїни "посадили" 100 квіток віол. Хоча, за словами виноградівців, ям на дорогах міста значно більше.

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Водії намагалися об'їжджати "квітучі ями", аби не пошкодити рослини. Зазначимо, що це вжен не перша така акція у Виноградові. Минулоріч на одній з вулиці висадили у ями десятки квітів, аби чиновники нарешті звернули увагу на проблемні дороги міста.

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