Соціальна дистанція у 2 метри не працює: учені назвали це правило застарілим

Норма у 2 метри згадується ще у 1897 році

Усіх нас неодноразово закликають дотримуватися соціальної дистанції. Втім, нове наукове дослідження поставило під загрозу правило двох метрів. Учені переконані, що насправді дистанція між людьми має бути АЖ до 8 метрів, аби запобігти поширенню коронавірусу.

Авторитетний журнал British Medical Journal стверджує, що найголовніше правило соціального дистанціювання про збереження відстані у два метри між людьми ґрунтується на застарілих наукових даних. Вважається, що саме ця відстань безпечна у плані загрози поширення коронавірусу. Однак вчені вважають, що єдиного підходу для всіх у цьому питанні не існує. І людям в залежності від обставин слід дотримуватися різної дистанції.

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У своїй статті група дослідників підкреслює, що варіативність норм дистанції у залежності від ступеня ризику поширення коронавірусу в тих чи інших в приміщеннях або на відкритих майданчиках дасть велику свободу людям і максимально знизить ризики. А це, своєю чергою, дозволить людству скоріше повернутися до норми у деяких аспектах соціального й економічного життя.

Учені переконані, що соцдистанція варіюється від умов перебування

Автори дослідження нагадують, що рекомендації з дотримання відстані у два метри засновані на наукових даних, вперше опублікованих ще у 1897 році.

Безпечна дистанція повинна враховувати різні фактори, що впливають на ризик зараження. До них належать:

види активності;

перебування людини у закритому приміщенні або просто неба;

рівень вентиляції;

використання медичних масок.

Серед інших факторів є тривалість контакту між людьми, сприйнятливість кожної конкретної людини до інфекцій, а також вірусне навантаження заражених.

Нове дослідження показує, що при певних обставинах аерозольні частинки з вірусом, що потрапили у повітря, можуть пролітати до 8 метрів.

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