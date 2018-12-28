У Франції на фермі народився рідкісний кенгуру-альбінос: фотофакт

У місті Бофе на південному заході Франції з'явилося на світ дитинча рідкісного кенгуру валлабі-альбіноса.

Відзначається, що дитинча народилося на приватній фермі жителя Франції Гая Боде. Цей кенгуру став другим валлабі-альбіносом у Франції і третім в Європі – ще один мешкає в Норвегії. Цю унікальну тварину рідко можна побачити навіть на батьківщині – в Австралії.

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Власник приватної ферми був приголомшений народженням такого кенгуру, адже в його угіддях проживає 20 валлабі, але жоден з них не має подібного білого забарвлення.

Кенгуру-альбінос народився у Франції

Більш того, за словами зоологів, ймовірність появи на світ альбіносів в цій групі ссавців становить один випадок на 50-100 тисяч. У дикій природі вони рідко доживають до дорослого віку, оскільки через біле хутро не можуть маскуватися від хижаків.

Господар ферми зазначає, що поки до мами і дитинча не можна підійти, так як від них не відходить батько, який загрозливо дивиться на будь-якого, хто хоче наблизитися до потомства.

Валлабі – різновид маленьких кенгуру. Їх розмір у дорослому віці досягає всього 90 сантиметрів, а вага – не більше 20 кілограмів.

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