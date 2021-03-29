У Франції монахи влаштували терміновий розпродаж майже трьох тонн сиру

Служителі абатства Сіто у Бургундії влаштували екстрений розпродаж сиру, який накопичився у них через пандемію. І зв'язку з цим різко впав попиту.

Як пише The Guardian, зазвичай сир продають відвідувачам монастиря і ресторанам, проте через карантинні обмеження кількість постійних покупців сильно скоротилася – продажі впали на 50%. Про це виданню розповів брат Жан-Клод, який відповідає за маркетинг в абатстві.

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Ми намагалися пояснити нашим 75 коровам, що їм потрібно робити менше молока, але вони, схоже, не розуміли, – пожартував він.

У підсумку в Сіто нерозпроданими залишилися чотири тисячі головок сиру загальною вагою 2,8 тонни. Служителям монастиря потрібно було швидше позбутися від цих запасів, поки вони не зіпсувалися. Рішення знайшлося: сир вирішили продати онлайн.

На допомогу ченцям прийшов стартап Divine Box, який продає в інтернеті продукти, зроблені абатствами у Франції та інших країнах. Купити сир тепер можна на його сайті: мінімальне замовлення – дві головки по 23 євро кожна + вартість доставки.

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