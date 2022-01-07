У мережі не можуть порахувати, скільки коней на зображенні: нова оптична ілюзія

Юзери знову мізкують над черговою оптичною ілюзією, намагаючись визначити точну кількість коней на зображенні. Складність у тому, що біло-коричневі тварини вдало замаскувалися на тлі засніжених гір.

Загадка з'явилася на сайті Kids Environment Kids Health. Там запитали, скільки коней є на картинці. Однак думки користувачів розділилися, тому адміністраторам довелося розсекретити відповідь. Попри те, що автори картинки бачать там 7 скакунів, багато інших глядачів змогли знайти лише 5.

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Тим, хто хоче перевірити свою уважність, радять краще сконцентруватися та довше подивитися на малюнок. Так, спочатку можна легко розрізнити тіло, голову та хвіст кількох тварин, які намальовані ближче, проте за ними є маленькі жеребці, яких важко помітити на тлі засніжених гір.

Автор картини – Бев Дулітл, яку називають "майстром камуфляжного мистецтва", через її неоднозначні акварельні роботи. Вони сповнені оптичних ілюзій, символізму, а зображені на картинах тварини зливаються з навколишнім пейзажем. Цікаво, що сама авторка заявляла, що коней на зображенні справді всього 5. Це вказує на її фантастичну здатність заплутати людей, а також те, що людський мозок унікальний і кожен може бачити ту саму річ по-різному.

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