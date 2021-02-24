Rolls-Royce представив "космічну" версію седана Phantom

Флагманський седан марки Rolls-Royce, Phantom, отримав нову спецверсію під назвою Tempus Collection. В інтер'єрі з багатою ілюмінацією дизайнери з Гудвуду звернулися до тематики феномена часу, астрономічних явищ і нескінченності Всесвіту.

Центральним елементом "космічного" Phantom Tempus став пульсар, космічне джерело різних видів випромінювань, відкрите у 1967 році у віддалених на сотні світлових років куточках космосу. У салоні седана цю нейтронну зірку зобразили на фірмовій "зоряній стелі".

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Тим часом оформлення передньої панелі седана присвячене темі часу. У Phantom Tempus її позбавили аналогового годинника: це символізує незалежність власника від будь-яких часових обмежень. А з цільної алюмінієвої заготовки відфрезерували 100 "колон", плавні вигини яких складаються у тривимірний малюнок. Число теж вибрано невипадково: період обертання пульсара становить 100 мільйонів років.

Дверні карти Phantom Tempus Collection прикрашені мерехтливим візерунком з сотень "зірок" і контрастною шкірою, а в бардачку викарбувана цитата Альберта Ейнштейна: "Різниця між минулим, сьогоденням і майбутнім – не більше ніж ілюзія, хоча і вельми нав'язлива".

Для екстер'єру седана у відділенні Bespoke створили особливу темно-синю фарбу Kairos Blue, яка блищить і переливається завдяки додаванню дрібних частинок слюди. Капот прикрашає фігурка "Дух екстазу", яка недавно відзначила 110-річний ювілей, на якій можуть вигравіювати дату і місце, які мають особливе значення для клієнта.

Бонусом до ексклюзиву йде унікальний аксесуар – скринька для шампанського з намальованим вручну зображенням пульсара, відерцями для охолодження пляшок, чотирма келихами з гірського кришталю, укладеними таким чином, щоб нагадувати циліндри мотора V12, і з перламутровою ложечкою для ікри.

Як і інші особливі версії Phantom, Tempus Collection вийде обмеженим тиражем – усього 20 примірників, і всі вони вже знайшли своїх господарів. Вартість ексклюзиву не розкривається.

У середині лютого Rolls-Royce показала довгобазний Phantom, зроблений для мільярдера Джека Бойда Сміта-молодшого, який побажав прикрасити салон седана вставками з рідкісної акації коа. Дерево належить до видів, що охороняються, тому у продажу можна знайти тільки ті, що вирощені на приватних островах Гавайського архіпелагу. Замовнику довелося чекати на свою машину понад три роки.

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