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У Ford перемогли запотівання скла розробкою інтелектуальної системи: як вона працює

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У Ford перемогли запотівання скла розробкою інтелектуальної системи: як вона працює - фото 1

Абсолютно всі водії стикаються з запотіванням скла в авто. А з настанням холодів ймовірність скупчення конденсату тільки збільшується. Адже як тільки у машині вмикається обігрів, скло миттєво покриваються пеленою. Проте інженери Ford представили рішення проблеми.

Автомобілісти вдаються до різних хитрощів, щоб знизити ймовірність запотівання скла. Але компанія Ford зробила крок вперед і розробила спеціальну систему під назвою Windscreen Weather Station, яка стежить за станом повітря в салоні авто і ефективно бореться з конденсатом, тим самим зберігаючи вітрове скло чистим впродовж всієї поїздки.

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Система являє собою бокс розміром 5х3 см, який кріпиться в районі дзеркала заднього виду, і містить кілька датчиків. Саме вони стежать за параметрами повітря у салоні авто і, в разі підвищення вологості, система вмикає кондиціонер. Причому вона вибирає оптимальний режим в кожному конкретному випадку, що дозволяє ефективніше використовувати компресор кліматичної системи, тим самим покращуючи паливну економічність і знижуючи викиди СО2.

Нині цією системою комплектуються кросовери Ford Kuga і Explorer. Надалі виробник має намір встановлювати Windscreen Weather Station і в інші моделі. Чи буде система продаватися окремо, щоб у шанувальників марки була можливість доукомплектувати вже придбані авто, в компанії не уточнили.

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Джерело: media.ford
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